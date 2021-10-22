Запеканка из баклажан без муки. Овощное лакомство на скорую руку

Запеканка из баклажан без муки по вкусу получается почти как овощной пирог. На вкус она настолько обалденная, что её можно готовить хоть каждый день.
Просто натрите на тёрке баклажан и быстро приготовьте ресторанную запеканку прямо у себя дома.
Такое блюдо подойдёт для любой вечеринки и удивит всех своим безумным вкусом. Если вы уже попробовали эту вкуснятину, то спешите поделиться рецептом супер-запеканки с друзьями.
Запеканка из баклажан без муки: ингредиенты
- Баклажаны — 1 шт. крупный (одна штука)
- Красный сладкий перец — 1 шт. (одна штука)
- Кефир — 0,5 ст. (полстакана)
- Репчатый лук — 1 шт. (одна штука)
- Чеснок — 3 з. (три зубчика)
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
- Кукурузный крахмал — 90 гр. (девяносто грамм)
- Сода, соль — по 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
Способ приготовления:
- Баклажан очистите от кожуры и натрите на крупной тёрке в салатницу.
- Туда же нарежьте небольшими кусками болгарский сладкий перец и нашинкуйте лук, затем выдавите чеснок через пресс.
- К овощам разбейте яйцо, которое поможет запеканке держать форму.
- Влейте в салатницу кефир, всыпьте соду, соль, перец, кукурузный крахмал и всё тщательно перемешайте.
- Заготовку выложите в форму для выпекания.
- Поставьте выпекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут.
- Запеканку можно сделать более сытной, если добавить в неё заранее прожаренный фарш.
Запеканка из баклажан без муки: Видео
Это блюдо на вкус напомнит вам овощной пирог.
Готовьте на здоровье!
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